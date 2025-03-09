Преодолеть непреодолимое: как Тарковский и Кончаловский написали «Андрея Рублева»

К столетнему юбилею писательницы Зои Богуславской Центр Вознесенского и «Киноартель 1895» выпустили монографию Натальи Рябчиковой и Станислава Дединского «Товарищ редактор» о «тайной истории» кино 1960-х.
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