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Гвардиола встал на защиту Холанда: «Проблема «Сити» не в Эрлинге»

Гвардиола встал на защиту Холанда: «Проблема «Сити» не в Эрлинге»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту нападающего Эрлинга Холанда, который подвергся критике со стороны журналистов за низкую результативность в период кризиса команды.

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