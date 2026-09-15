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Смоленск 2.0

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Против смоленского рэпера Noize MC* возбудили уголовное дело

Против смоленского рэпера Noize MC* возбудили уголовное дело

Уроженца Смоленской области подозревают в оправдании терроризма  Уголовное дело в отношении уроженца Смоленской области, музыкального исполнителя Ивана Алексеева* (Noize MC) возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.

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