Бездомных кошек назвали главными носителями описторхоза в Новосибирске

В Новосибирской области зараженность людей описторхами составляет 92 случая на 100 тысяч человек. При этом животные, как выяснилось, болеют гораздо чаще: количество зараженных домашних питомцев, а также бездомных кошек и собак, может составлять от 4 до 100%.