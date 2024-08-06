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Вечерний Новосибирск

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Бездомных кошек назвали главными носителями описторхоза в Новосибирске

Бездомных кошек назвали главными носителями описторхоза в Новосибирске

В Новосибирской области зараженность людей описторхами составляет 92 случая на 100 тысяч человек. При этом животные, как выяснилось, болеют гораздо чаще: количество зараженных домашних питомцев, а также бездомных кошек и собак, может составлять от 4 до 100%.

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