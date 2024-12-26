В подконтрольном Украине городе поздравили Бандеру с днем рождения

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В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Славянск в Донецкой народной республике (ДНР) появились плакаты с поздравлениями украинского националиста и лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степана Бандеры.