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В подконтрольном Украине городе поздравили Бандеру с днем рождения

В подконтрольном Украине городе поздравили Бандеру с днем рождения

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Славянск в Донецкой народной республике (ДНР) появились плакаты с поздравлениями украинского националиста и лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степана Бандеры.

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Амара Карпова
Гады🤮💩
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