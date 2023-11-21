5 крутых рецептов салата «Мимоза»: от классики к экспериментам

1. Классический салат «Мимоза» по‑советски Ингредиенты: 6 яиц; 100–150 г твёрдого сыра; 100 г сливочного масла; 2–3 луковицы; 200–250 г рыбных консервов (лосось, горбуша, сайра, тунец или другие); 200–250 г майонеза.