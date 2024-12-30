Фото на пленку, стихи и особенный телеграм-канал – вы еще не читали такого интервью в нашем футболе

Любовь Курчавова поговорила с Алсу Абдуллиной. В декабре 2021-го имя Алсу Абдуллиной прогремело даже для тех, кто максимально далек от женского футбола: 20-летняя воспитанница «Чертаново» перешла из «Локомотива» в «Челси».