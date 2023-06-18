«Какой позор!»: украинцы раскритиковали поведение делегации ОАЭ на ПМЭФ-2023

ОАЭ открыто демонстрируют симпатию к России, и это выводит из себя украинцев. Они осудили участие делегации этой страны в ПМЭФ, который прошел в Петербурге, заявив, что на лояльном отношении к Объединенным Арабским Эмиратам можно поставить точку.