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«Какой позор!»: украинцы раскритиковали поведение делегации ОАЭ на ПМЭФ-2023

«Какой позор!»: украинцы раскритиковали поведение делегации ОАЭ на ПМЭФ-2023

ОАЭ открыто демонстрируют симпатию к России, и это выводит из себя украинцев. Они осудили участие делегации этой страны в ПМЭФ, который прошел в Петербурге, заявив, что на лояльном отношении к Объединенным Арабским Эмиратам можно поставить точку.

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