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Бэм Адебайо попросил руководство «Хит» подписать Гэйба Винсента

Бэм Адебайо хочет вновь увидеть Гэйба Винсента в составе « Майами ». Как сообщает журналист Бретт Сигел, лидер команды попросил руководство клуба рассмотреть возможность возвращения защитника.

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