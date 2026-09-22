Под Ковровом ищут место падения бомбардировщика ДБ-3ф

Самолёт ДБ-3ф разбился в 1941 году, из четырёх членов экипажа выжили двое. В ходе новой экспедиции найдены осколки авиабомбы, что поможет сузить район поисков.
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