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Врач Серяков раскрыл самые ранние признаки рака легких

Врач Серяков раскрыл самые ранние признаки рака легких

Главные признаки, которые могут сигнализировать о развитии рака легких, перечислил врач-онколог Александр Серяков В первую очередь он указал на навязчивый кашель, боль в груди, постоянную одышку и частые болезни дыхательной системы.

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