Владимир Зеленский объявил о роспуске кабинета министров Украины

Зеленский отправил в отставку правительство Юлии Свириденко, проработавшее ровно один год. Глава киевского режима намерен сформировать новый кабинет министров, параллельно пересматривая внешнеполитический курс.
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