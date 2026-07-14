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Владимир Зеленский объявил о роспуске кабинета министров Украины

Зеленский отправил в отставку правительство Юлии Свириденко, проработавшее ровно один год. Глава киевского режима намерен сформировать новый кабинет министров, параллельно пересматривая внешнеполитический курс.

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