Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Работы Итана Мурроу (Ethan Murrow) легко спутать с монохромными снимками, ведь они настолько реалистичны, что даже спустя несколько минут пристального изучения все еще закрадывается сомнение в том, что это вовсе не фотографии, а рисунки с максимально точной прорисовкой деталей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии