Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Работы Итана Мурроу (Ethan Murrow) легко спутать с монохромными снимками, ведь они настолько реалистичны, что даже спустя несколько минут пристального изучения все еще закрадывается сомнение в том, что это вовсе не фотографии, а рисунки с максимально точной прорисовкой деталей.