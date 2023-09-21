Газета «Культура»

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В Петербурге пройдет первый фестиваль современной музыки «Петербургские дожди»

В Петербурге пройдет первый фестиваль современной музыки «Петербургские дожди»

В Санкт-Петербурге пройдет первый фестиваль современной музыки «Петербургские дожди». Фестиваль учрежден Союзом композиторов Санкт-Петербурга во главе с новым председателем Антоном Таноновым и пройдет с 2 по 17 октября на ведущих площадках города.

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