В Петербурге пройдет первый фестиваль современной музыки «Петербургские дожди»

В Санкт-Петербурге пройдет первый фестиваль современной музыки «Петербургские дожди». Фестиваль учрежден Союзом композиторов Санкт-Петербурга во главе с новым председателем Антоном Таноновым и пройдет с 2 по 17 октября на ведущих площадках города.