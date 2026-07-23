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Непридуманная космология (Окончание)

Непридуманная космология (Окончание)

И кто это? Непридуманная космология (Окончание) Kosmolog Или "мир троизма-четверизма" (анализа-синтеза) - сферическую многослойную иерархию (волновую систему) - "гаснущую" - "диссоциирующуюся", или "возникающую" - "консолидирующуюся".

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