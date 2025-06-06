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Царьград

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Девушка на Форде нарушила правила и упокоила мотоциклиста

Девушка на Форде нарушила правила и упокоила мотоциклиста

ДТП произошло в Сосновском районе Челябинской области.Сотрудники Государственной автомобильной инспекции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.

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