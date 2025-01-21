Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Эта тварь уже должна ехать на урановые рудники! А тех, кто « долго ехал» и не принял меры- всех уволить с « волчьим б...«Ни одна русская ...
  • Анатолий Анатольев
    Так МВД еще не ПОЗОРИЛОСЬ - ФУУУУУУУ на такие действия! Таким не место на своих должностях в МВД, только ПОЗОРЯТ стру...«Ни одна русская ...
  • Иван Ураганов
    Полиция только для защиты мигрантов от русских,если русский совершил против мигранта правонарушение,его в тюрьму,а ес...«Ни одна русская ...

Россия изменила отношение к Греции и Кипру, сообщили СМИ

Россия изменила отношение к Греции и Кипру, сообщили СМИ

Россия изменила отношение к Греции и Кипру из-за Украины Россия полностью изменила отношение к Греции и Кипру по важнейшим для греческих интересов вопросам и отказала им в поддержке из-за их позиции по украинскому конфликту, пишет газета "Кириакатики Демократия".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх