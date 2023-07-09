Петухи и курятник

Алексей Горшков

Не знаю,как и объяснить последний поступок Эрдогана - больно уж явно антироссийский...Ну не самоубийца же он! При всём моем скептическом,мягко говоря, отношении к дружбе с Турцией - я всегда её историческим врагом России,наряду с Польшей,считал - шаг к разрыву отношений больно уж прямолинейный,НЕХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ !!! Похоже - мы многого не знаем,ситуация наталкивает на мысль о том,что это - какой-то договорняк,ГАМБИТ,причём отнюдь не турецкий,а НАШ !!! Положа руку на сердце - с "азовцами" мы распрощались,когда из плена их отпустили (не надо было ТОГДА этого делать - но дело прошлое),сами по себе "Колыны"-"Волыны" в ходе СВО НИКАКОЙ РОЛИ НЕ МОГУТ СЫГРАТЬ !!! А вот в скрытой политической игре в качестве жертвенных пешек,меняемых на ЧТО-ТО более значимое,пользу могут принести,причём НАМ !!!