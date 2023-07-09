Спички - не игрушка

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Петухи и курятник

Петухи и курятник

Как-то они не выглядят счастливыми.Вчера был занят, поэтому весь накал трагедии пропустил.Дайте угадаю: военкурятник порвался, утираясь красными линиями, рассказывая, как их оплевали (а что с ними ещё можно делать, с дегенератами?) и какой это позор.

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Комментарии
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Александр Александров
Всё пи****сы, второй раз вас в плен брать не будут! Мочить гнид с формулировкой &quot;оказание сопротовления&quot;. Такие сволочи Не должны жить!
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10 час.
Алексей Горшков
Не знаю,как и объяснить последний поступок Эрдогана - больно уж явно антироссийский...Ну не самоубийца же он! При всём моем скептическом,мягко говоря, отношении к дружбе с Турцией - я всегда её историческим врагом России,наряду с Польшей,считал - шаг к разрыву отношений больно уж прямолинейный,НЕХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ !!! Похоже - мы многого не знаем,ситуация наталкивает на мысль о том,что это - какой-то договорняк,ГАМБИТ,причём отнюдь не турецкий,а НАШ !!! Положа руку на сердце - с &quot;азовцами&quot; мы распрощались,когда из плена их отпустили (не надо было ТОГДА этого делать - но дело прошлое),сами по себе &quot;Колыны&quot;-&quot;Волыны&quot; в ходе СВО НИКАКОЙ РОЛИ НЕ МОГУТ СЫГРАТЬ !!! А вот в скрытой политической игре в качестве жертвенных пешек,меняемых на ЧТО-ТО более значимое,пользу могут принести,причём НАМ !!!
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10 час.
Galina Bobryasheva
Ну вы насмешили! Даже не надейтесь, что нам могут подарить что-то более значимое! А если и идут договорняки, то не в пользу страны, а в пользу интересов отдельных личностей и их кошельков! Так же как договорняк с передачей азовских укрофашистов в Турцию! Сильно помогли прошлые договорняки? Так помогли, что боевые действия уже переместились на территорию России. Поменьше Абрамовичей надо привлекать к переговорным процессам, а больше думать о своей армии, ее снабжении и обучении! Пользы побольше будет!
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6 час.

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