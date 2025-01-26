Ильяс Камал: Бүгенге көндә иҗат белән шөгыльләнгән кешегә бик авыр

Композитор, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры оркестрының сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Ильяс Камал узган елның декабрендә Татарстан Композиторлар берлеге рәисе итеп сайланды.
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