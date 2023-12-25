Высшая школа бизнеса включила Салехард в ТОП-7 мест России, где можно попасть в зимнюю сказку

А всё потому, что в Салехарде можно встретить Ямал Ири - одного из самых северных волшебников. Он путешествует на упряжке из северных оленей по просторам округа и живет в традиционном чуме в природно-этнографическом комплексе поселка Горнокнязевск.
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