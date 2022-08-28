Культовые музыканты собрались в Москве на фестиваль русского рока

РИА Новости/Евгений Одиноков В Москве проходит один из самых мощных музыкальных событий. Фестиваль российского рока, приуроченный к 35-летию первой независимой студии звукозаписи SNC Стаса Намина, объединил на одной сцене культовых музыкантов.