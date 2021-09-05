Мужчина погиб в результате нападения Акулы у восточного побережья Австралии

У восточного побережья Австралии на 20-летнего мужчину напала акула, он скончался, передает ТАСС.Трагедия произошла на пляже Шелли-бич в городе Коффс-Харбор, расположенном в 500 км к северу от Сиднея около 11:00 (4:00 по московскому времени).