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Мужчина погиб в результате нападения Акулы у восточного побережья Австралии

Мужчина погиб в результате нападения Акулы у восточного побережья Австралии

У восточного побережья Австралии на 20-летнего мужчину напала акула, он скончался, передает ТАСС.Трагедия произошла на пляже Шелли-бич в городе Коффс-Харбор, расположенном в 500 км к северу от Сиднея около 11:00 (4:00 по московскому времени).

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