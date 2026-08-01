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Журнал «Профиль»

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В Неаполе зарегистрировано сильнейшее за 40 лет землетрясение

На юге Италии – в Неаполе и его окрестностях – вечером в пятницу, 31 июля 2026 года, произошел сильный подземный толчок магнитудой 4,7, после которого почти однвременно последовали два афтершока магнитудой в 3,8 и 3,1.

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