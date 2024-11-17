Мод-ремейк Half-Life: Blue Shift получил масштабное обновление – пятая глава уже дост...

Мод-ремейк Half-Life: Blue Shift получил масштабное обновление – пятая глава уже доступнаМоддеры из HECU Collective объявили о том, что масштабное обновление для мода-ремейка Half-Life: Blue Shift уже доступно для скачивания.
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