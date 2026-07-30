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Красный Север

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Глава Ямала обсудил с подростками расширение списка профессий для работы летом

Глава Ямала обсудил с подростками расширение списка профессий для работы летом

В Салехарде прошла встреча губернатора Ямала с подростками, которые трудятся этим летом в Салехарде. Школьники предложили добавить новые места для трудоустройства во время каникул, рассказал в соцсетях Дмитрий Артюхов.

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