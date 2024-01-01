Самые странные злодеяния 2023 года: от банальных конфликтов до макабре на действие Елена ГалицкаяКогда говорят о преступности в России, статистика может казаться утешительной: снижение числа преступлений на 1,8% за последний год.
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