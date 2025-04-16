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Посол РФ в Швеции: целями удара по Сумам были ВСУ и их западные "коллеги"

Посол РФ в Швеции: целями удара по Сумам были ВСУ и их западные "коллеги"

Посол России в Швеции Сергей Беляев в беседе с МИД королевства сообщил, что 13 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по месту проведения мероприятия с участием украинских военных и их иностранных "коллег" в Сумах.

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