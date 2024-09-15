В Рязани состоялась выставка бездомных животных

Результатом выставки стало то, что 5 собак и 11 кошек нашли свой дом. «Спасибо огромное, всем, кто пришёл, помогал, фотографировал, выставлял собак, участвовал в ярмарке! Возможно мы ещё встретимся в этом сезоне!», – написали организаторы мероприятия.