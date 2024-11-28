Политолог Блохин назвал информационным давлением угрозы Запада про удары по России

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. От западных политиков в ответ на удар российской баллистической ракетой «Орешник» по украинскому предприятию в Днепропетровске прозвучали угрозы ответных ударов по России.
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