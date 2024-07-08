Тысячи рабочих Samsung вышли на трехдневную забастовку

Тысячи работников Samsung Electronics, входящих в профсоюз, вышли на трехдневную забастовку в Южной Корее, чтобы добиться повышения заработной платы и улучшения условий труда, пишет Morningstar со ссылкой на заявления лидеров профсоюза.
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