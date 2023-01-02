Исмагулов дебютирует в профи-боксе. Есть дата и соперник

Российский промоутер Виктор Хрюнов сообщил о том, что в скором времени организует дебютный бой популярного бойца UFC Дамира Исмагулова в профессиональном боксе: «Когда мы начали обсуждать с Дамиром возможность его дебюта в боксе, я предложил ему проходных соперников из числа бойцов поп-мма, но Дамир сказал, что это должен быть настоящий вызов и бой с серьёзным боксером.