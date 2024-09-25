Смоленщине поставили более 118 000 доз вакцин от гриппа

Губернатор Василий Анохин призвал смолян пройти процедуру и получить защиту от сезонной болезни Более 118 000 доз отечественных вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, а также «Ультрикс Квадри» для детей с шести месяцев и беременных женщин поступили в Смоленскую область.
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