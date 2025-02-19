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Царьград

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Мужчины тратят на 23 февраля на 43% больше, чем женщины в России

Мужчины тратят на 23 февраля на 43% больше, чем женщины в России

Исследование показало, что мужчины в России реже дарят подарки на 23 февраля, но их бюджеты на 43% больше — 5000 рублей против 3500 у женщин.

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