WP: встреча Трампа, Макрона и Зеленского могла подготовить шаги по Украине

Прошедшая встреча с участием лидера Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского могла подготовить будущие шаги по Украине после официального вступления Трампа в должность.
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