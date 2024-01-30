Кисида заявил о стремлении Японии подписать мирный договор с Россией

Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь заявил о намерении Токио заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южной части Курил.
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