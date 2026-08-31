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Новости Липецка

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В Липецке чистят фонтан у дворца спорта «Звездный»

В Липецке чистят фонтан у дворца спорта «Звездный»

Популярное место отдыха у липчан закрыли на генеральную чистку.Сегодня в Липецке специалисты проводят генеральную чистку фонтана у ДС «Звездный».

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