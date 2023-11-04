Агент Баринова не стал отвечать на вопрос о возможном уходе игрока из «Локомотива»

Агент Дмитрия Баринова намекнул, что будущее футболиста будет решаться зимой. Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, не стал отвечать на вопрос о возможном уходе клиента из стана «железнодорожников».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии