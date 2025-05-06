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Тульские новости

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В Тульском музее оружия 8 мая стартует фотовыставка «Китель Победы»

В Тульском музее оружия 8 мая стартует фотовыставка «Китель Победы»

В преддверии Дня Победы в Тульском государственном музее оружия пройдет фотовыставка федерального проекта «Китель Победы», посвященная исторической памяти о героях, ковавших победу в тылу и переженивших тяготы войны.

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