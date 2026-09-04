Сергей Кравцов: «Работа по созданию единой системы профориентации в школе фактически завершена»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 4 сентября принял участие в пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всероссийскому профориентационному форуму «Россия – мои горизонты».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России появится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым