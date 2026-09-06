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Журнал «Профиль»

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Как вернуть водительские права после их лишения, рассказали в МВД

Как вернуть водительские права после их лишения, рассказали в МВД

Возврат водительского удостоверения после лишения требует не только истечения срока наказания, но и выполнения ряда условий: необходимо погасить все штрафы, успешно пересдать теоретический экзамен по ПДД, а в отдельных случаях представить медицинское заключение.

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