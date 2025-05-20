Политико-религиозная дуалистичность утверждений в посланиях монаха Филофея

Гравюра современника с названием «Василий, герцог Московии» (по-французски) из 2-го тома книги Андре Теве «Pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins et payens» («Портреты и жизнеописания выдающихся греков, латинян и язычников»), изданной в Париже в 1584 г.