Россию обвинили в обстреле посольства Португалии на Украине

Игорь Егоров

Если посольства отдельных стран работают в Киеве, это их проблемы, пусть сидят в подвалах если не боятся за свою жизнь, а нам надо сделать так, чтобы посольства бежали из Киева, а не кудахтали, что их обстреливают.