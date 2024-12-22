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Россию обвинили в обстреле посольства Португалии на Украине

Россию обвинили в обстреле посольства Португалии на Украине

Посольство РФ: здание дипмиссии Португалии в Киеве пострадало из-за ПВО Украины Португальские СМИ открыто обвиняют Россию в обстреле посольства Португалии в Киеве в результате удара российских Вооруженных сил по объектам в столице Украины, заявили в Telegram-канале посольства РФ в Лиссабоне.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Если посольства отдельных стран работают в Киеве, это их проблемы, пусть сидят в подвалах если не боятся за свою жизнь, а нам надо сделать так, чтобы посольства  бежали из Киева, а не кудахтали, что их обстреливают.
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19 час.

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