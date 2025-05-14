Гиперкар Koenigsegg Jesko Absolut стал самым быстрым серийным автомобилем на дистанции в полмили. Как сообщил сам Кристиан фон Кенигсегг, Koenigsegg Jesko Absolut установил новый рекорд скорости на 800 метров.
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