Клаксон
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Клаксон

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Koenigsegg Jesko Absolut установил новый рекорд

Koenigsegg Jesko Absolut установил новый рекорд

Гиперкар Koenigsegg Jesko Absolut стал самым быстрым серийным автомобилем на дистанции в полмили. Как сообщил сам Кристиан фон Кенигсегг, Koenigsegg Jesko Absolut установил новый рекорд скорости на 800 метров.

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