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Царьград

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Решили депортировать за "рубли", но посадить в самолёт забыли. Русская туристка застряла в аэропорту Тель-Авива

Решили депортировать за "рубли", но посадить в самолёт забыли. Русская туристка застряла в аэропорту Тель-Авива

Русская туристка вторые сутки находится в аэропорту Тель-Авива из-за того, что в её кошельке были найдены "рубли".

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