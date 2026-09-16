Артем Жога предупредил о росте качества дипфейков на фестивале в Екатеринбурге

Полпред Президента РФ Артем Жога на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге сообщил о сложности выявления фейковых видео из-за их высокого качества и посоветовал проверять заявления на официальных ресурсах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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