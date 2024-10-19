Премьер-министр Британии позвонил Нетаньяху после атаки БПЛА

Обеспокоенность по поводу атаки беспилотника по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии высказал в разговоре с ним премьер-министр Великобритании Кир Стармер, 20 октября сообщила канцелярия главы британского правительства.
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