Вучич рассказал о задержанном в Сербии за съемку оборонных объектов украинце

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink рассказал, что украинца, завербованного хорватскими спецслужбами и прибывшего в республику для участия в студенческих протестах для дестабилизации ситуации в стране, ранее задерживали вместе с другими гражданами Украины за сбор данных об объектах военной инфраструктуры.
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