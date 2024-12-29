Вучич рассказал о задержанном в Сербии за съемку оборонных объектов украинце

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink рассказал, что украинца, завербованного хорватскими спецслужбами и прибывшего в республику для участия в студенческих протестах для дестабилизации ситуации в стране, ранее задерживали вместе с другими гражданами Украины за сбор данных об объектах военной инфраструктуры.