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Добывать рыбу в России стало гораздо менее выгодно

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Комментарии
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александр петров
Странная на мой взгляд штука получается. Значит когда можно было бабло выводить за бугор - рост прибыли был 11% в год!! А когда лавочку прикрыли, прибыль упала до 1,8%! Это как понимать?? Для увеличения прибыли нужно то всего! Снижать цены и увеличивать вылов рыбки и будет Вам счастье!! А то ведь блин мойва, которой в свое время кошек кормили, стоит дороже 1 кг свинины!! Вы там ни чего не перепутали с ценами??
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