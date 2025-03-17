По итогам 2024 года темпы роста доходов российских рыбодобытчиков резко замедлились. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, его слова приводит газета «Ведомости».
Добывать рыбу в России стало гораздо менее выгодно
Комментарии
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александр петров
Странная на мой взгляд штука получается. Значит когда можно было бабло выводить за бугор - рост прибыли был 11% в год!! А когда лавочку прикрыли, прибыль упала до 1,8%! Это как понимать?? Для увеличения прибыли нужно то всего! Снижать цены и увеличивать вылов рыбки и будет Вам счастье!! А то ведь блин мойва, которой в свое время кошек кормили, стоит дороже 1 кг свинины!! Вы там ни чего не перепутали с ценами??
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