На соседнем канале прочитала о женщинах, которые останутся у разбитого корыта. По мнению автора, это женщины, которые ничего не откладывали, а тратили деньги бездумно: покупали духи и кофе в стаканчиках, летали в Париж.
Женщины, которые останутся у разбитого корыта
Комментарии
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Сергей С
копить годами деньги был смысл в СССР ,при российской инфляции - сомнительное занятие
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7 час.
Олег
Выпить бутылку водки дома или в ресторане...🤔 Результат одинаковый, но ощущения - разные.
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6 час.
НК
Наталья Климова
Дело личное. Но вы правы в том случае, если по утверждениям большинства молодых они "до пенсии не доживут" Стукнуло 60 - тут же ложись в гроб. Поел, попил, нагулялся - пора.... Но так не бывает, и придется столкнуться с нищетой, если не думал о старости. Лично я уже 15 лет на пенсии, минималка 13 500 руб. Говорят пожилым ничего не надо - ну да. У них не ломаются газовые котлы, им не нужна теплая вода в кране, другой холодильник вместо старого и ржавого. Просто хлебушек и молочко, как утверждают многие. Да если бы я ничего не создала себе в молодости, то уже бы без отопления, без унитаза и без воды сидела. Или вы думаете кто то придет и вам это сделает ?
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2 час.
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