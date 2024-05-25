Женщины, которые останутся у разбитого корыта

НК

Наталья Климова

Дело личное. Но вы правы в том случае, если по утверждениям большинства молодых они "до пенсии не доживут" Стукнуло 60 - тут же ложись в гроб. Поел, попил, нагулялся - пора.... Но так не бывает, и придется столкнуться с нищетой, если не думал о старости. Лично я уже 15 лет на пенсии, минималка 13 500 руб. Говорят пожилым ничего не надо - ну да. У них не ломаются газовые котлы, им не нужна теплая вода в кране, другой холодильник вместо старого и ржавого. Просто хлебушек и молочко, как утверждают многие. Да если бы я ничего не создала себе в молодости, то уже бы без отопления, без унитаза и без воды сидела. Или вы думаете кто то придет и вам это сделает ?