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В плен боевики сдались после слов "Братья, зачем вам умирать?"

В плен боевики сдались после слов "Братья, зачем вам умирать?"

ПОСЛЕ СЛОВ "БРАТЬЯ, ЗАЧЕМ ВАМ УМИРАТЬ?" В ПЛЕН "ОРКЕСТРАНТУ" СДАЛИСЬ 12 БОЕВИКОВ ВСУ Четверо бойцов "Вагнера" взяли в плен 12 украинских военных в Бахмуте.

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