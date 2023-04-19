В плен боевики сдались после слов "Братья, зачем вам умирать?"

ПОСЛЕ СЛОВ "БРАТЬЯ, ЗАЧЕМ ВАМ УМИРАТЬ?" В ПЛЕН "ОРКЕСТРАНТУ" СДАЛИСЬ 12 БОЕВИКОВ ВСУ Четверо бойцов "Вагнера" взяли в плен 12 украинских военных в Бахмуте.
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